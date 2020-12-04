Тодоренко восхитила фанатов новым образом для «Ледникового периода»

Регина Тодоренко показала, в каком образе предстанет перед зрителями в новом выпуске шоу «Ледниковый период». Ведущая хоть и расстроена вылетом супруга из проекта, но сдаваться не собирается.
Тодоренко опубликовала фото в обтягивающем бархатном платье изумрудного цвета, глаза накрашены на восточный манер, на голове — парик с причёской каре.
Завтра будет очень горячий танец. Будем топить лёд с Романом Костомаровым, — подписала снимок телеведущая.
Узнаваемый яркий образ сразу оценили поклонники ведущей. «Регина — Клеопатра! Шикарный образ», «Очень красивая, настоящая Клеопатра», «Чёрные волосы и зелёное платье, прям идёт!», восхищались в комментариях пользователи, не уставая осыпать жену Топалова комплиментами.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видео, на котором плачет из-за своего супруга, певца Влада Топалова. Девушка расстроилась из-за того, что артист и его партнёрша Елена Ильиных «вылетели» из числа участников «Ледникового периода».