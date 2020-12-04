Тодоренко восхитила фанатов новым образом для «Ледникового периода»

Фото: reginatodorenko/instagram.com

Рустам Солнцев неожиданно для всех поделился редким кадром конца 90-х с девушками лёгкого поведения на Тверской. На раритетном снимке изображены вышедшие на работу путаны.

Солнцев часто публикует в Instagram архивные фото, но, в основном, это старые снимки звёзд ещё в начале творческого пути. 4 августа 1999 года. Проститутки в центре Москвы. Работают. Очень хорошо...