Тодоренко: в шоу «Холостяк» девушек рассматривают, как лошадей

https://static.news.ru/photo/5f04e676-87f7-11eb-b118-96000091f725_660.jpg Фото: timatiofficial/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко назвала реалити-шоу «Холостяк» «скачками длинноногих и белозубых». Её возмутило, что красивых и самодостаточных девушек оценивают, как лошадей.

Девушек осматривают, как лошадей, проверяют «копыта», «зубы», «хвост» и «гриву». Разве это не обесценивает девушку как личность? С другой стороны — красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы, — написала Тодоренко в Instagram.

Она пожелала каждой из участниц этого проекта ТНТ счастья, чтобы им не нужно было проходить несколько этапов «смотрин» и кастингов. При этом она поинтересовалась у своих подписчиков: что это на самом деле — публичный поиск любви или жажда пиара? Большинство ответили, что это, безусловно, пиар.

Как писал NEWS.ru, ранее Регина Тодоренко призналась, что страдает от неизлечимой болезни — витилиго. Из-за светлого пятна на ноге она раньше очень комплексовала, но сейчас пытается публично бороться с проявлениями этой болезни. Она добавила, что раньше всегда стеснялась говорить об этом и закрашивала колено, чтобы никто не заметил пятно. Но недавно она начала ходить к косметологу, которая с помощью уколов взялась скорректировать проблему и сгладить переход от светлого участка кожи к естественному. Тодоренко также рассказала о канадской модели Винни Харлоу, которая сделала из этой болезни, которой также страдает, свою визитную карточку.