https://static.news.ru/photo/5591a204-491f-11ea-bf63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: l_one_mars/instagram

Музыкальный исполнитель Леван Горозия, который известен под псевдонимом L’One, встретился в суде с рэпером Тимати. Артисты обсудили иск на 200 млн рублей.

Леван и его представители всё это время пытались доказать, что контракт, который Горозия заключил с лейблом, не отчуждает полностью его права на песни и псевдоним, а как бы сдаёт их в аренду. Мирно договариваться Горозия изначально не захотел. Мол, у него самые крутые адвокаты, сейчас всё заберём, ещё и денег поимеем. Но суд решил иначе. И вчера (5 февраля. — NEWS.ru) поставил точку в этом процессе, — цитирует Starhit адвоката BlackStar.

Таким образом, Горозия лишился своего псевдонима и прав на песни. Их сотрудничество с Тимати продолжалось в течение семи лет. Однако завершилось уходом Горозии из лейбла.

Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой. Живи, зная, что больше половины людей, к кому ты прибегал за помощью, разобравшись в ситуации, вообще перестали с тобой общаться, — подытожил Тимати.

В июле 2019 года NEWS.ru сообщал, что рэп-исполнитель Леван Горозия предъявил Тимуру Юнусову иск о компенсации потерь на сумму в 350 млн рублей.