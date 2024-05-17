«Темная полоса»: музкритик предсказал судьбу вырезанной из эфиров Королевой Музыкальный критик Легостаев заявил о темной полосе в карьере Королевой

Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Наташа Королева

В карьере вырезанной из эфиров певицы Наташи Королевой наступила темная полоса, считает музыкальный критик Илья Легостаев. В разговоре с NEWS.ru он выразил надежду, что этот период продлится недолго. По словам эксперта, на певицу вряд ли ополчатся промоутеры и другие люди, так как у нее действительно большая аудитория.

Я не думаю, что на нее ополчатся какие-нибудь промоутеры и другие люди. Королева все-таки известная певица с массой хитов и огромной аудиторией. Возможно, будет безумие. Но я надеюсь на то, что это будет такая небольшая темная полоса в карьере Натальи, — пояснил критик.

По словам Легостаева, делать прогнозы в нынешней ситуации очень сложно, потому что произойти может все что угодно. Критик подчеркнул, что исключение Королевой из эфиров на телевидении могло быть продиктовано высшими интересами продюсеров, которые «живут в своем мире».

Я все-таки надеюсь на то, что вырезание Королевой из эфира было продиктовано какими-то высшими телеинтересами. Такое очень сложно и спрогнозировать, и сформулировать. Большие телепродюсеры живут в своем мире, там есть какие-то чуткие рассуждения и понимания насчет того, что нужно, а что не нужно, — уточнил эксперт.

Ранее Королева покинула Москву после бойкота на телевидении, чтобы отправиться в Кавказские Минеральные Воды. Артистка призналась, что компанию ей составил супруг Сергей Глушко. Певица заявила, что осталась под впечатлением от оздоровительных процедур в Пятигорске во время поездки в 2023 году и решила их повторить.