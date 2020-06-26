Телегин хочет отсудить у Пелагеи дом при разводе

https://static.news.ru/photo/da11f59e-b7a4-11ea-a519-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин, бросивший Пелагею, решил подать в суд, чтобы заполучить имущество семьи, которое он нажил совместно с певицей.

Спортсмен претендует на загородный дом, в котором сейчас живут артистка и их общая дочка Таисия.

Суд всё решит! В том числе вопросы по загородному дому. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребёнком, а не неверный муж с любовницей, — отметил юрист певицы.

По его словам, светская львица была вынуждена обратиться в судебные органы, чтобы ей назначили алименты. Телегин исчез из жизни трёхлетней дочки. Он не интересуется успехами малышки и никак не помогает ей материально. Именно поэтому Пелагея просит, чтобы хоккеист перечислял ей 1,5 млн в месяц, сообщает StarHit.

Пелагея с Телегиным поженились в 2016 году. Звёздная пара не привлекала к себе особого внимания, ведя скрытный образ жизни. В 2017 году у них появилась дочка Таисия, информирует «Экспресс газета».

В декабре 2019 года певица подтвердила слухи о расставании со своим мужем, нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным. Она выразила надежду, что развод им удастся пережить достойно, решить все вопросы интеллигентно и остаться хорошими родителями для дочери.

Как ранее писал NEWS.ru, Пелагея после развода с Иваном Телегиным может претендовать на 500–700 тыс. рублей алиментов на дочь. Певица и хоккеист не смогли договориться о размере суммы на содержание ребёнка.

Никулинский суд уже приступил к рассмотрению иска артистки. Адвокаты Пелагеи посчитали, что четверть дохода Телегина составляет 1,5 млн рублей в месяц. Но представители Телегина будут настаивать на 500–700 тыс. рублей в месяц как фиксированной сумме.