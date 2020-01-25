https://static.news.ru/photo/1797b11a-3f73-11ea-90ec-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Кравченко Фото: tat_kravchenko/instagram.com

Звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко покаталась на горных лыжах вместе с остальными актёрами, сыгравшими в ленте. Фотография с отдыха появилась на её фан-страничке в Instagram.

На снимке можно увидеть всех основных звёзд сериала, в том числе актёра Федора Добронравова. В комментариях пользователи заметили, что «Сваты» — самый лучший сериал о семье. Уже вышло шесть сезонов. Съёмки седьмого сезона были приостановлены больше года назад. Недавно их возобновили снова. Это подтвердил актёр Михаил Трухин. По его словам, новый сезон должен выйти в 2021 году. Об участии Михаила Трухина в «Сватах» стало известно в конце декабря. Он сыграет Палыча, директора сельского клуба, писал NEWS.ru.

Производством ленты занимается украинская киностудии «Квартал 95».