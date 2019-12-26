Журнал Forbes составил список самых продаваемых романов 2019 года в России. В топ-10 попала художественная литература с объёмами продаж от 90 до 30 тысяч экземпляров, что значительно меньше, чем в 2018 году, когда книги лидеров рейтинга — Дэна Брауна и Гузель Яхиной — уходили с полок сотнями тысяч.

Журнал Forbes составил список самых продаваемых романов 2019 года в России. В топ-10 попала художественная литература с объёмами продаж от 90 до 30 тысяч экземпляров, что значительно меньше, чем в...