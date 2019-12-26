В седьмом сезоне комедийного сериала «Сваты» появится «неожиданный» персонаж.

По данным портала 53news.ru, новым героем станет Палыч — директор сельского клуба, которого сыграет Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы-Ивановы».

Предположительно, Палыч появится в эпизоде, рассказывающем о свадьбе Жени Ковалевой (Анна Кошмал), которая решила выйти замуж за иностранца Джека (Андрей Бирин).

Как писал NEWS.ru ранее, звезда «Сватов» Фёдор Добронравов заявил, что намерен бороться с людьми, которые распускают слухи вокруг ленты и его персоны. Актёр пожаловался, что злые языки его постоянно «хоронят», что вызывает беспокойство у его семьи и поклонников.

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