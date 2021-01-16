Сын Валерии впервые появился на людях с женой после рождения дочери

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Сын Валерии Арсений Шульгин впервые вышел вместе с женой в свет после рождения дочери. Пара побывала в итальянском ресторане и сходила в кино.

Оказалось, что жена Арсения Лиана уже полгода не была в кинотеатре и соскучилась по этому развлечению.

Мы в ресторане итальянском и пойдём в киношку. Лиана очень соскучилась по кино, потому что не была там уже чёртову кучу времени, — заявил сын Валерии в сторис.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились в августе 2020 года. Позже пара объявила, что ждёт ребёнка. 1 января на свет появилась внучка Валерии Селин. Малышке вот-вот исполнится три недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия опубликовала нежное и трогательное поздравление с днём рождения своей невестке Лиане. Отдельно она поблагодарила жену сына за внучку, которая родилась 1 января.