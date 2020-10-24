Сын Валерии показал свои новые апартаменты

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Известная исполнительница шансона Ирина Круг сообщила о разводе с третьим мужем Сергеем Белоусовым. Об этом она рассказала в эфире шоу Андрея Малахова.

По словам артистки, причиной распада семьи стало предательство со стороны Белоусова. И хотя у них есть общий ребёнок, она всё же не решилась сохранять отношения. Он никогда меня не бросит,...