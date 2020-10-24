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Сын Валерии показал свои новые апартаменты

17:49, 24 октября 2020
Фото: instagram.com/shulgin_arseniy

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его молодая жена Лиана ждут рождения первенца. В связи с этим радостным событием молодая пара поспешила переехать.

В своём Instagram Шульгин выложил сторис, в котором показал, как выглядят его новые апартаменты.

Наша новая квартирка, — отметил Шульгин.

Так, из окон апартаментов открывается роскошный вид на город.

Ранее NEWS.ru писал, что российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров опубликовал очередное сатирическое стихотворение. Он высмеял Валерию и её мужа, продюсера Иосифа Пригожина, за поездку в Дубай — фото на фоне небоскрёба Бурж-Халифа в соцсетях ранее опубликовала певица.

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