Сын Наташи Королёвой запретил ей обращаться к услугам суррогатной матери

https://static.news.ru/photo/7806f094-f353-11ea-963f-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Наташа Королёва живёт в браке со стриптизёром Сергеем Глушко уже более 17 лет. Пара воспитывает общего сына Архипа. Сейчас ему уже 18 лет. Артистка никогда не скрывала, что хотела бы ещё иметь детей.

Недавно 47-летняя певица задумалась о суррогатном материнстве. Однако эта инициатива была встречена в штыки её наследником.

Я говорю: «Слушайте, пацаны, может, нам суррогатную маму привлечь, пока есть клетки, которые можно взять у меня», — вспоминает звезда.

Как рассказала Королёва, в ответ Архип сразу заявил, что не хочет, хотя раньше был не против этой идеи. В свою очередь Глушко отметил, что «кажется, надо ждать внуков».

По словам певицы, несколько лет назад ей удалось забеременеть, но мечтам снова побыть мамой не суждено было осуществиться. Тогда в Сеть попали её интимные фото, снятые для домашнего архива, разгорелся скандал, и у неё случился выкидыш.

Конечно, я попала в больницу, под капельницы, к психотерапевту. На этом фоне у меня произошел выкидыш. Было уже сердцебиение у ребенка. Был уже приличный срок. Я долго не могла и не хотела об этом говорить, — цитирует Королёву KP.RU.

Ранее 44-летний Максим Галкин и 71-летняя Алла Пугачёва приняли совместное решение, как шоумен будет воспитывать их детей, рождённых суррогатной матерью, — Гарри и Лизу — после смерти певицы. Правда, детали соглашения, к которому пришли, они не раскрывают, писал NEWS.ru.