Сын Королёвой и Тарзана забрался к матери на колени ради челленджа

https://static.news.ru/photo/8d657624-a644-11ea-b351-fa163e074e61_660.jpg Фото: koroleva__star/tiktok

Певица Наташа Королёва и её сын Архип приняли участие в челленже. Они повторили снимок 17-летней давности, где молодая певица держит на руках своего маленького наследника. Видеоролик появился в приложении TikTok.

Как быстро летит время! Сыночек Архип 17 лет тому назад! — подписала видео Королёва.

На кадрах Королёва сидит в кресле, а Архип забирается к ней на руки, как полтора десятилетия назад. Подписчики удивились тому, как молодо выглядит певица. Они отметили, что несмотря на возраст, она остаётся такой же стройной и красивой.

Наташа стала только красивее, — написал один из пользователей.

Фанаты отметили, что с годами Королёва нисколько не изменилась, а стала ещё привлекательнее.

Сын взрослеет, мама молодеет, — заметили поклонники звезды.

Ранее в аналогичном челлендже принял участие Филипп Киркоров. Певец показал архивные кадры с отцом и повторил их в специальном видеоролике, подписав снимок «50 лет спустя». На чёрно-белой фотографии совсем ещё юный певец изображён с отцом у фонтана, писал NEWS.ru.