Сын Джигарханяна обвинил Цымбалюк-Романовскую в спекуляциях на смерти отца

https://static.news.ru/photo/25ab737c-2799-11eb-8010-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Степан Джигарханян, сын умершего 14 ноября актёра Армена Джигарханяна, возмущён словами его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской о том, что артист мог прожить дольше, если бы ему обеспечили хороший уход.

По словам Степана, здоровьем Джигарханяна занимались профессиональные врачи и они делали всё возможное, чтобы актёр жил. Экс-супругу отца мужчина назвал при этом «женой на час», передаёт «Собеседник».

Я слышал, что начались спекуляции со стороны «жены на час». Верить её словам не стоит, — подчеркнул мужчина.

Степан долгое время живёт в США и сейчас прикладывает все усилия, чтобы успеть прилететь в Россию до 17 ноября, когда состоятся похороны отца.

Понимаю, что в условиях пандемии, локдаунов, отложенных рейсов очень трудно успеть к похоронам. Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы прилететь проститься с отцом, — сказал он.

Джигарханян скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения. Близкие Джигарханяна рассказали, что в последние годы актёр боролся с тяжёлой болезнью.

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актёра. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Как писал NEWS.ru, продюсер Марк Рудинштейн сообщил, что незадолго до смерти Джигарханян повторно оформил свой брак со второй женой Татьяной Власовой. По словам продюсера, теперь сама Власова и её сын Степан являются официальными наследниками знаменитого актёра. По словам источников, изначально завещание было составлено на третью жену народного артиста Виталину Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.