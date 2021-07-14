Сябитова объяснила, почему молодожёны возвращаются в Россию с Запада

Многие «женихи и невесты», уехавшие из России на Запад, возвращаются на родину в том числе из-за отсутствия работы за рубежом на фоне пандемии COVID-19, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова.

Я заинтересовалась, стала спрашивать: «Почему вы возвращаетесь? У вас там на Западе так хорошо, почему вы, во-первых, возвращаетесь, во-вторых, за нашими женихами и невестами приезжаете». Общий вывод таков — во-первых, там работы нет в связи с пандемией, в России работы много, отсюда и карьера, и всё остальное, — объяснила Сябитова.

Во-вторых, считает «главная сваха страны», безработные и на Западе никому не нужны, а «приданое никто не отменял».

И заморским женихам наши невесты интересны не только потому, что красавицы и хорошо работают. Всё-таки приданое — оно тоже первостепенно. Поэтому [там] поняли, что из-за нищеты здесь и своих хватает. По моей статистике, наоборот, все возвращаются, — резюмировала Сябитова.

Она добавила, что судит по программе «Давай поженимся!», реагирующей на тренды. Гостями студии становились и блогеры, и «гопники», и девушки с губами-«уточками». Сябитова добавила, что в шоу появилось много героев, вернувшихся в Россию из-за границы.

Ранее сообщалось, что съёмки выпусков нового сезона шоу «Давай поженимся!» на Первом канале начнутся в августе, сейчас команда программы находится в отпуске. Об этом рассказала одна из ведущих передачи Роза Сябитова.