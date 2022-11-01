«Свежачок должен быть»: Соседов об идее Разина перезапустить «Ласковый май» Соседов поддержал идею Разина перезапустить группу «Ласковый май»

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Продюсер Андрей Разин захотел перезапустить поп-группу «Ласковый май» после смерти бывшего солиста Юрия Шатунова. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru поддержал эту идею. Журналист заявил, что песни музыкального коллектива любят до сих пор, и почему бы Разину этим не воспользоваться. Соседов считает, что новый «Ласковый май» будет иметь ностальгический успех, но участникам группы все равно нужно выпустить новые композиции.

Есть ностальгия по этим песням, почему бы действительно не собрать новую группу и не прокатиться с этими произведениями? Песни же не должны умирать. Я думаю, это может иметь ностальгический успех, но такого как раньше уже не будет даже не 100%, а 200%. Поностальгируют старые поклонницы, которым уже 40-50 лет, наверняка придут [на концерт], что-то вспомнят. Идея вполне хорошая. Мне кажется, ее стоит реализовать, тем более сегодня в отсутствии мелодичных песен мы слышим откровенную ерунду без смысла, а там и мелодии, и содержание, пусть немудренное, — сказал Соседов.

Музыкальный критик считает, что основу программы новых молодых артистов «Ласкового мая» должны составлять старые хиты группы, но стоит написать новые современные песни.

Конечно, что-то добавить надо, какой-то свежачок должен быть, а в финале концерта можно и хиты «Ласкового мая» и все в экстазе, бесятся и ликуют, — подметил Соседов.

В своем Youtube-канале Разин заявил, что намерен заново собрать «Ласковый май» из молодых артистов. Для нового проекта создадут отдельные страницы в социальных сетях, на которых можно будет следить за музыкантами.

Ранее Разин направил иск в кассационный суд о правах на песни коллектива, несмотря на обещания этого не делать после того, как сторона Юрия Шатунова выиграла апелляцию.