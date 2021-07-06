Суд назначил дату рассмотрения дела Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы назначил дату рассмотрения административного дела журналиста и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Заседание пройдёт 23 июля.

Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Дудя Ю. назначено к рассмотрению на 23 июля в 09:30, — говорится в сообщении.

Дудю вменяют нарушение по части 1.1 статьи 6.13 КоАП — пропаганда наркотиков с использованием Интернета.

С жалобой на Дудя обратилась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной. Речь идёт об интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Санкция по статье о пропаганде наркотиков предусматривает штраф от 4 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан (от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц), конфискацию рекламной продукции и оборудования, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Лига безопасного интернета, как сказано на её сайте, — одна из самых крупных и авторитетных организаций в России, цель которой — выявление и противодействие «опасному контенту». В 2011 году за её создание выступили такие ведомства, как Минкомсвязь, МВД и думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.