Приход экспертизы: удастся ли дочери Мизулиной наказать Дудя

Судебные эксперты нашли пропаганду наркотиков в двух интервью Юрия Дудя. Об этом заявила член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, которая ранее написала силовикам донос на журналиста. В случае, если Зюзинский суд Москвы признает его виновным, то, согласно норме Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), ведущему грозит штраф. Подробности — в материале NEWS.ru.

В интервью ТАСС Мизулина-младшая (общественница является дочерью экс-сенатора Елены Мизулиной, известной как защитник «традиционных ценностей») заявила , что официальные психолингвистические судебные экспертизы подтвердили факты пропаганды наркотиков в роликах Дудя. Речь идёт об интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Соответствующие материалы, по её словам, направлены в Зюзинский суд Москвы, который будет рассматривать административное дело, заведённое 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД по ч.1 ст. 6.13 КоАП («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»).

Санкция по данной статье предусматривает штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей для граждан (от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц), конфискацию рекламной продукции и оборудования, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ранее в интервью Антону Красовскому на канале RT Екатерина Мизулина призналась, что в Лиге безопасного интернета «отсмотрели несколько видеороликов [Дудя], и примерно в четырёх-пяти видеороликах возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков». Также она отметила, что представителей организации «очень сильно удивили» два материала. После того, как их посмотрели некие эксперты, «по одному ролику обратились в МВД», добавила Мизулина. Общественница не уточнила, о каком конкретно интервью идёт речь, прокомментировав это так: «Нас с вами обвинят дальше в пропаганде». При этом она пояснила, что в начале и в конце программы говорится о вреде наркотиков.

Екатерина Мизулина/facebook.com

Резко осудил Дудя скандальный экс-адвокат Эльман Пашаев. В интервью NEWS.ru он призвал судить людей, распространяющих наркотики и агитирующих за их употребление, добавив, что был бы не против, если бы их можно было «казнить, [а] не срок давать».

До этого консервативные и лоялистские интернет-ресурсы распространили пост телеведущего госканалов и депутата Мосгордумы Андрея Медведева, который одобрил задержание блогера Юрия Хованского за песню о «Норд-Осте», в которой он якобы оправдывал терроризм. Медведев добавил, что «фильм Дудя про Беслан по сути своей мало чем отличается от гнусной песни», и призвал «спросить, отчего YouTube это вот не удаляет».

Литературовед и блогер Николай Подосокорский, между тем, назвал Дудя в числе не эмигрировавших из России «лидеров мнений», которые критически относятся к действующей власти и способны «в одночасье стать политиками национального масштаба».

По мнению публициста Льва Рубинштейна, происходящее с Дудём укладывается в логику «новостей последних дней».

Это связано, во-первых, с эскалацией государственного насилия, с постоянным зудом кого-нибудь обвинить и что-нибудь запретить. А во-вторых — с идиотизмом. Когда тебя преследует такой деятель с дубиной, то это вдвойне обидно, потому что непонятно, на каком языке с ним разговаривать. Тут можно только прятаться или какими-то способами его останавливать. Дудь — очень популярный человек, и это [его оппонентам] не нравится. Лев Рубинштейн литератор, основоположник и лидер московского концептуализма литератор, основоположник и лидер московского концептуализма

Собеседник NEWS.ru не представляет, чем могут закончиться злоключения журналиста, поскольку «мы живём в абсолютно непредсказуемое время», которое отличается от брежневского застоя. По словам Рубинштейна, в те годы «была устоявшаяся и взаимопонятная шкала допустимостей», и почти не было случайностей, когда «никто не знает, где он завтра окажется».

Сейчас всё непредсказуемо. Где? Когда? Кого? За что? В «экстремизме» можно обвинить человека за то, что он на красный свет перешёл дорогу, — резюмировал Рубинштейн.

В начале апреля NEWS.ru подробно рассказывал, как Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков с требованием проверить одну из программ Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, изначально не раскрывалось. В беседах со своими гостями «объект» внимания активистов неоднократно поднимал тему наркотиков, при этом подчёркивая, что изменяющие сознание химические соединения являются злом. Коллеги журналиста и защитники свободы Интернета полагают, что общественники решили таким образом «попиариться» на известном медийном имени, а их претензии похожи на способ ужесточить цензуру.