Приход экспертизы: удастся ли дочери Мизулиной наказать Дудя

Судебные эксперты нашли пропаганду наркотиков в двух интервью Юрия Дудя. Об этом заявила член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, которая ранее написала силовикам донос на журналиста. В случае, если Зюзинский суд Москвы признает его виновным, то, согласно норме Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), ведущему грозит штраф. Подробности — в материале NEWS.ru.
В интервью ТАСС Мизулина-младшая (общественница является дочерью экс-сенатора Елены Мизулиной, известной как защитник «традиционных ценностей»)
Санкция по данной статье предусматривает штраф от четырех тысяч до пяти тысяч рублей для граждан (от 40 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц), конфискацию рекламной продукции и оборудования, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Ранее в интервью Антону Красовскому на канале RT Екатерина Мизулина призналась, что в Лиге безопасного интернета «отсмотрели несколько видеороликов [Дудя], и примерно в четырёх-пяти видеороликах возникли вопросы применительно к пропаганде наркотиков». Также она отметила, что представителей организации «очень сильно удивили» два материала. После того, как их посмотрели некие эксперты, «по одному ролику обратились в МВД», добавила Мизулина. Общественница не уточнила, о каком конкретно интервью идёт речь, прокомментировав это так: «Нас с вами обвинят дальше в пропаганде». При этом она пояснила, что в начале и в конце программы говорится о вреде наркотиков.
Резко осудил Дудя скандальный экс-адвокат Эльман Пашаев. В интервью NEWS.ru он призвал судить людей, распространяющих наркотики и агитирующих за их употребление, добавив, что был бы не против, если бы их можно было «казнить, [а] не срок давать».
До этого консервативные и лоялистские интернет-ресурсы распространили пост телеведущего госканалов и депутата Мосгордумы Андрея Медведева, который
Литературовед и блогер Николай Подосокорский, между тем,
По мнению публициста Льва Рубинштейна, происходящее с Дудём укладывается в логику «новостей последних дней».
Это связано, во-первых, с эскалацией государственного насилия, с постоянным зудом кого-нибудь обвинить и что-нибудь запретить. А во-вторых — с идиотизмом. Когда тебя преследует такой деятель с дубиной, то это вдвойне обидно, потому что непонятно, на каком языке с ним разговаривать. Тут можно только прятаться или какими-то способами его останавливать. Дудь — очень популярный человек, и это [его оппонентам] не нравится.
Собеседник NEWS.ru не представляет, чем могут закончиться злоключения журналиста, поскольку «мы живём в абсолютно непредсказуемое время», которое отличается от брежневского застоя. По словам Рубинштейна, в те годы «была устоявшаяся и взаимопонятная шкала допустимостей», и почти не было случайностей, когда «никто не знает, где он завтра окажется».
Сейчас всё непредсказуемо. Где? Когда? Кого? За что? В «экстремизме» можно обвинить человека за то, что он на красный свет перешёл дорогу, — резюмировал Рубинштейн.
В начале апреля NEWS.ru подробно рассказывал, как Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков с требованием проверить одну из программ Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, изначально не раскрывалось. В беседах со своими гостями «объект» внимания активистов неоднократно поднимал тему наркотиков, при этом подчёркивая, что изменяющие сознание химические соединения являются злом. Коллеги журналиста и защитники свободы Интернета полагают, что общественники решили таким образом «попиариться» на известном медийном имени, а их претензии похожи на способ ужесточить цензуру.