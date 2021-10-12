«Страшное заболевание»: врач оценил шансы экс-жены Аршавина побороть недуг

Врач Татьяна Короткова поставила бывшей жене футболиста Аршавина Алисе Казьминой предварительный «страшный» диагноз — гранулематоз Вегенера, на который указывает некроз носовых пазух пациентки. Однако если соблюдать все меры профилактики, дожить с таким диагнозом до старости — вполне реально, передаёт «ФедералПресс».

Вероятно, у Алисы страшное заболевание — гранулематоз Вегенера, аутоиммунное воспаление. Но отчаиваться не надо, при современной медицине и вовремя начатом лечении можно избежать осложнений и прогресса, — заключила Короткова.

Без медицинских заключений поставить точный диагноз нельзя, но некроз носовых пазух прямо указывает на гранулематоз Вегенера. Короткова подчеркнула, что аутоиммунные заболевания, в том числе недуг Алисы, склонны входить в долгую ремиссию, а значит, при соблюдении всех мер предосторожности и регулярного наблюдения у врачей экс-супруга Аршавина может дожить до старости.

Но всё-таки диагноз серьёзный. Спровоцировать болезнь могла инфекция на ногах, которая и запустила аутоиммунный процесс. Будем надеться, что Аршавина выкарабкается, — резюмировала врач.

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