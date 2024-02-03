Стоп-лист на ТВ, депрессия: куда пропал Сергей Беликов из «Самоцветов»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Беликов

Заслуженный артист России Сергей Беликов был очень популярен в 1980-е годы, однако со временем пропал с телевидения и эстрады. Почему певца убрали с экранов, что известно о его личной жизни и здоровье?

Как прославился Сергей Беликов

Будущий артист родился в 1954 году в семье водителя большегрузного МАЗа и диспетчера автотранспортной колонны. Беликовы ютились в небольшой комнате в коммуналке в Красногорске, однако после рождения еще одного сына родителям выдали трехкомнатную квартиру.

Беликов с детства увлекался спортом, но в юности у него проснулся интерес к музыке: сначала он подбирал аккорды на гитаре и со временем научился играть, а затем поступил в музыкальную школу, после которой — в музыкально-педагогическое училище имени Октябрьской революции на отделение народных инструментов и Московский государственный университет культуры и искусств.

Профессиональную карьеру Беликов начал в 17 лет. Как пишет «24СМИ», первая группа была собрана из однокурсников по училищу, с которыми музыкант выступил на танцах, исполняя хиты зарубежной поп-музыки.

Следующим музыкальным коллективом стала рок-группа «МЫ». Жители Красногорска были в восторге от проекта, благодаря которому Беликова заметили и пригласили работать в Москве.

С 1974 года артист начал выступать вместе с московской рок-группой «Аракс». Коллектив работал с Юрием Антоновым, Геннадием Гладковым, Александром Зацепиным. В составе «Аракса» Беликов участвовал в резонансных музыкальных постановках Марка Захарова в театре «Ленком».

«Аракс» помог артисту стать звездой всесоюзного масштаба: он много гастролировал, записывал новые хиты. В одном из интервью Беликов признался, что за месяц зарабатывал сумму, равную десяти среднестатистическим советским зарплатам. Однако группа не одобряла желание артиста развивать сольную карьеру — отчасти по этой причине музыкант решил покинуть «Аракс».

В 1980 году Беликов пополнил состав ВИА «Самоцветы», правда, задержался там не надолго. В ансамбле он проявил себя не только как вокалист, но и как автор музыки. Самая известная песня, исполненная Беликовым в составе «Самоцветов», называлась «Все, что в жизни есть у меня».

С 1985 года артист начал сольную карьеру. В это время он сотрудничал с Вячеславом Добрыниным, Борисом Емельяновым, Леонидом Дербенёвым, благодаря чему публика услышала такие хиты, как «Снится мне деревня», «Не могу забыть» и «Живи, родник!».

В 1991 году Беликов вошел в состав футбольной сборной эстрадных звезд России «Старко». СМИ присвоили артисту титул «Лучший футболист среди певцов и лучший певец среди футболистов». До конца 1990-х проект был популярным и востребованным, певец уделял ему много внимания.

Фото: Василий Смирнов/ТАСС Сергей Беликов

Почему Сергей Беликов пропал с ТВ

В начале 1990-х годов в карьере певца наступили непростые времена. По его словам, он не входил в окружение Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, требовал качественный звук на концертах и не попал во вновь формировавшийся рынок, где были другие правила работы. Музыканту дали понять, что он «сбитый летчик и отработанный материал».

«В те годы сплелась корпорация своих и всех остальных. У меня немало примеров вопиющих, которые говорят, что я попал в некий стоп-лист тогда. Фраза, что я был „отменен“ кем-то, она, в принципе, не лишена правдивости», — рассказал Беликов в интервью MK.RU.

Кроме того, по признанию артиста, он не хотел платить за эфиры. Как объяснил Беликов, это противоречило его убеждениям: он не смог принять новую философию, в отличие от «свежака», который «с ходу принял правила игры».

Сейчас артист не появляется на телевидении, однако гастролирует с сольными программами и выступает на сборных ретроконцертах.

Что известно о здоровье Сергея Беликова

Артист сталкивался с клинической депрессией. По его словам, он плохо понимал, что с ним происходит, поэтому обратился за помощью к специалистам. Когда музыканту помогли, он стал чувствовать себя намного легче.

«Мне тогда врач сказал, что это и есть депрессия. Вывели меня быстро, но до этого я долгое время ходил с ней и не мог успокоиться. Старался прислушиваться к себе, но это не помогало. Я не понимал, что со мной происходит, поэтому решил обратиться к врачу», — рассказал Беликов в интервью газете «Жизнь».

Как сложилась личная жизнь Сергея Беликова

В молодости певец состоял в отношениях с танцовщицей Еленой, в браке с которой родилось двое детей: дочь Наталья и сын Григорий. Беликов имеет двух внуков: девочку Джордан и мальчика Тимофея.

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