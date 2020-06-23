Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу

https://static.news.ru/photo/92169eb2-b541-11ea-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: esheneve4er/instagram.com

Карьера юмористки Елены Степаненко начала набирать обороты после развода со своим супругом и коллегой по цеху Евгением Петросяном. Она стала ведущей в новом проекте на телевидении под названием «Ещё не вечер», который якобы собираются свернуть из-за низких рейтингов.

Артистка прокомментировала слухи, появившиеся в Интернете, о закрытии своего шоу после его исчезновения из эфира и успокоила телезрителей.

Не закрывают! На лето ушли в отпуск! С сентября выйдем в эфир! Слухами земля полнится! — заверила Елена Григорьевна StarHit.

Сначала передача Степаненко выходила на телеканале «Россия 1» в выходные, но потом её передвинули на вечер пятницы. Участниками шоу Степаненко стали Ольга Бузова, Николай Цискаридзе, Елена Воробей и Ефим Шифрин.

При этом в пресс-службе канала также опровергли слухи о закрытии шоу «Ещё не вечер» и рассказали, что до каникул были отсняты ещё два выпуска, которые покажут уже очень скоро.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Ранее российская актриса эстрады Елена Воробей прокомментировала новость о закрытии шоу «Ещё не вечер» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко. Она заявила в беседе с NEWS.ru, что вопрос о причинах случившегося лучше адресовать авторам и креативным редакторам программы.