Стас Михайлов раскритиковал творчество Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/8cf49142-3556-11eb-a514-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Моргенштерн Фото: vk.com/morgenshtern

Певец Стас Михайлов негативно высказался о творчестве современных исполнителей, в частности раскритиковав рэпера Моргенштерна.

По словам артиста, он слушает такую музыку, так как ему не по душе нецензурная лексика в текстах.

Надо брать творчеством, а не менять внешность. Может у них цели сейчас такие. Может так надо, но мне это всё не близко, — сказал Михайлов, отметив, что его дети не включают такие песни.

Он посетовал, что сейчас все больше не артисты, а проекты.

Артист — это личность. А они берут себе псевдонимы, клички. Это не я высокомерный. Просто они каждый день появляются. Для меня важнее всех хит-парадов — любовь народа, — подчеркнул певец в YouTube-шоу «Алёна, блин».

Михайлов пояснил, что «можно что-то накрутить», однако самое важное, когда исполнитель как, например, Юрий Антонов, популярен на протяжении многих лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Моргенштерн на своей официальной странице в социальной сети решил подытожить свой пройденный на данный момент жизненный путь и рассказать, чего он смог добиться к 22 годам.