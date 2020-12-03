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Стас Михайлов раскритиковал творчество Моргенштерна

13:50, 03 декабря 2020
Рэпер Моргенштерн Рэпер Моргенштерн Фото: vk.com/morgenshtern

Певец Стас Михайлов негативно высказался о творчестве современных исполнителей, в частности раскритиковав рэпера Моргенштерна.

По словам артиста, он слушает такую музыку, так как ему не по душе нецензурная лексика в текстах.

Надо брать творчеством, а не менять внешность. Может у них цели сейчас такие. Может так надо, но мне это всё не близко, — сказал Михайлов, отметив, что его дети не включают такие песни.

Он посетовал, что сейчас все больше не артисты, а проекты.

Артист — это личность. А они берут себе псевдонимы, клички. Это не я высокомерный. Просто они каждый день появляются. Для меня важнее всех хит-парадов — любовь народа, — подчеркнул певец в YouTube-шоу «Алёна, блин».

Михайлов пояснил, что «можно что-то накрутить», однако самое важное, когда исполнитель как, например, Юрий Антонов, популярен на протяжении многих лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что рэпер Моргенштерн на своей официальной странице в социальной сети решил подытожить свой пройденный на данный момент жизненный путь и рассказать, чего он смог добиться к 22 годам. 

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