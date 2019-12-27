Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российского певца Стаса Михайлова оштрафовали на 12 тысяч рублей за гонки на автомобиле Rolls-Royce.

Михайлова также обвиняют в том, что он не оплачивает взысканные суммы, продолжая при этом нарушать ПДД, сообщает StarHit.

Дорожные камеры несколько раз фиксировали, что артист превышает скоростной режим в 60 км/ч там, где того требуют правила.

Несмотря на небольшую сумму, судебные приставы уже наложили запрет на регистрационные процедуры, связанные с машиной исполнителя.

Как писал NEWS.ru, сын певца Стаса Михайлова Андрей сделал предложение своей девушке Екатерине Гавелас, вместе с которой учился в Оксфорде.

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