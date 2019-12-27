Российского певца Стаса Михайлова оштрафовали на 12 тысяч рублей за гонки на автомобиле Rolls-Royce.
Михайлова также обвиняют в том, что он не оплачивает взысканные суммы, продолжая при этом нарушать ПДД,
Дорожные камеры несколько раз фиксировали, что артист превышает скоростной режим в 60 км/ч там, где того требуют правила.
Несмотря на небольшую сумму, судебные приставы уже наложили запрет на регистрационные процедуры, связанные с машиной исполнителя.
Как писал NEWS.ru, сын певца Стаса Михайлова Андрей сделал предложение своей девушке Екатерине Гавелас, вместе с которой учился в Оксфорде.
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