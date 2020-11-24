Стас Барецкий решил продать свою коллекцию пиджаков «с разборок 90-х»

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Стас Барецкий решил выставить на аукцион свою коллекцию пиджаков. Как признался шоумен в интервью NEWS.ru, в его гардеробе есть уникальные вещи.

Там реально крутые пиджаки. У меня есть пиджаки, купленные у бандитов, с пятнами крови и дырками от выстрелов. Люди ностальгируют по 90-м годам, они были хорошей школой для тех, кто их прошёл. «Малиновые пиджаки с разборок 90-х из России» — так будет называться коллекция. Минимальная сумма — 150 тысяч рублей. У меня их 13 штук, — сказал Барецкий.

Шоумен отметил, что интернет-аукцион состоится в январе 2021 года.

Кроме того, Барецкий ищет издателя для своей книги «Брат-3», а также к готовится к съёмкам одноимённого фильма. Как заверил шоумен, старт работы над картиной должен был начаться в 2020 году, однако этому помешала пандемия.

Ранее NEWS.ru писал, что Барецкий устроил разборки с матом на месте ДТП в Санкт-Петербурге.