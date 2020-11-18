Шоумен Стас Барецкий устроил дорожные разборки с матом на месте ДТП

https://static.news.ru/photo/ae424e38-29c7-11eb-9d66-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский шоумен Стас Барецкий устроил разборки на месте аварии в Санкт-Петербурге.

Музыкант увидел два столкнувшихся автомобиля и попытался выяснить подробности ДТП, используя нецензурную брань. Инцидент произошёл недалеко от шиномонтажного сервиса на Черниговской улице, которым владеет шоумен, передаёт Lenta.ru.

Барецкий поинтересовался у одного из водителей, почему тот ничего не видит, а второму указал на то, что стоило просто посигналить, чтобы избежать аварии. Он пригрозил выйти и «раскидать» всех участников аварии.

Ранее пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, рассказал, что его избил шоумен Стас Барецкий на открытии одной из московских клиник. По словам музыканта, выступить на мероприятии за определённый гонорар ему предложила Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Затравкин считает, что женщина просто подставила его — музыкального выступления на открытии учреждения никто не ждал, писал NEWS.ru.