Стало известно, сколько миллионов Киркоров задолжал налоговой «Светский хроник»: Киркоров должен ФНС 12,3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Светский хроник» пишет, что певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 12 млн 323 тысяч 675 рублей. Источник отмечает, что точная причина, по которой артисту был начислен единый платеж на эту сумму, неизвестна.

Авторы канала обращают внимание, что примерно такую сумму певец требует в суде с коллеги Любови Успенской за ее слова в одном из интервью. Как говорится в сообщении, артист мог задолжать налоговой отчисления от деятельности своего ИП или имущественные выплаты.

Ранее Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской на 10 млн рублей. Поводом для суда послужило высказывание артистки о «женоненавистничестве» певца. Информацию о подаче иска подтвердили пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская и его адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что артистка попыталась «сделать себе рекламу» на имени исполнителя.

Любовь Успенская дала интервью YouTube-каналу «Алена, блин!», в ходе которого заявила, что Киркоров является женоненавистником, несмотря на то, что «30 лет поет о любви к женщинам». Сторона защиты певца также подготовила список других фраз, которые нанесли ему моральный ущерб. Помимо компенсации, с Успенской также планируют взыскать около 2 млн рублей судебных издержек.