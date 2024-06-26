Стало известно, приедет ли Пугачева на фестиваль Вайкуле Продюсер Лавров: Пугачева появится на фестивале, чтобы не поругаться с Вайкуле

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Пугачева прилетит в Прибалтику и появится на фестивале Вайкуле из опасений разругаться с подругой, предположил в разговоре с NEWS.ru концертный директор Сергей Лавров. Он добавил, что Примадонна традиционно проводит лето в Юрмале из-за ее мягкого климата летом.

Она (Пугачева. — NEWS.ru) не будет сидеть в 50-градусную жару ни на Кипре, ни в Израиле, а прилетит в Юрмалу, где в это время прохладно, можно дышать и гулять. Она много лет летом отдыхает в Прибалтике, и, чтобы не разругаться с Вайкуле, придет к ней на фестиваль, — сказал Лавров.

Как сообщило KP.RU, Пугачева практически не выходит из дома на Кипре, чувствует себя неважно из-за жары, ведь у нее есть проблемы с сердцем и сосудами. Лавров считает, что это обстоятельство не повлияет на планы Пугачевой, скорее наоборот. Он также отметил, что появление Пугачевой на фестивале в Юрмале — серьезный пиар-ход; скорее всего, она получит за это деньги от своей подруги.

Дружба дружбой, а денежки врозь. Для Аллы они всегда были важны, — заключил Лавров.

Ранее стало известно, что на трехдневном фестивале певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, занято около 30% концертного зала. При этом отмечается, что «по-настоящему» продано не больше 10% билетов.