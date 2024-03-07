Стало известно о новом витке отношений Джиджи Хадид и Брэдли Купера Page Six: Джиджи Хадид и Брэдли Купер хотя публично объявить об отношениях

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид могут официально объявить об отношениях, передает Page Six на ссылкой на источника. По информации близкого окружения артиста, он планирует посетить афтепати премии «Оскар» вместе с возлюбленной.

Хадид и Купер «полностью увлечены друг другом», уточнил источник издания. Согласно сообщениям инсайдеров, неизвестно, пройдет ли актер по ковровой дорожке вместе с супермоделью, но они «объединятся внутри». Перед фотографами Купер, скорее всего, появится со своей матерью Глорией, которая сопровождает его на мероприятиях, добавили авторы статьи.

Ранее стало известно, что актеру и супермодели все сложнее скрывать развитие бурного романа, их вновь увидели в аэропорту, несмотря на все попытки остаться незаметными. По данным газеты Daily Mail, пара отправилась в романтическое путешествие рейсом из Нью-Йорка. Отношения звезд переходят на более серьезный уровень, а вместе их встречают уже не в первый раз, добавили журналисты. Так, в октябре 2023 года Купера и Хадид случайно заметили за совместным ужином в США.

До этого голливудский актер рассказал, что, после того как его вынудили покинуть сериал «Шпионка» в 2003 году, он пристрастился к алкоголю. Роль Фила Веннека в фильме «Мальчишник в Вегасе», по его словам, помогла побороть алкогольную зависимость. При этом после выхода картины в 2009 году имя Купера стало очень популярным.