Брэдли Купера застали в компании молодой модели Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили в аэропорту

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брэдли Купер

Брэдли Куперу и Джиджи Хадид все сложнее скрывать развитие бурного романа, их вновь заметили в аэропорту, несмотря на все попытки остаться незаметными, пишет Daily Mail. По данным газеты, пара отправилась в романтическое путешествие рейсом из Нью-Йорка.

Издание отмечает, что отношения звезд переходят на более серьезный уровень, а вместе их встречают уже не в первый раз. Так, в октябре 2023 года парочку случайно заметили за совместным ужином в США.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что 49-летний Купер и 28-летняя Хадид улыбаются и находятся в хорошем настроении. Актер пытался остаться незамеченным, прикрыв лицо во время приближения к службе безопасности. Но скрыться от любопытных взглядов не удалось, а слухи о романе с Хадид получили очередное подтверждение, пишет портал. Кроме того, Брэдли и Джиджи уже познакомили друг друга с родителями.

Напомним, бывшая возлюбленная актера модель Ирина Шейк шесть лет назад родила ему дочь, ее назвали Леа.

В декабре Купер пригласил Шейк и новую возлюбленную Хадид на открытие своего фуд-трака. Актер сам приготовил хот-доги и угостил девушек.