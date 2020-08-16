Светлана Бондарчук сменила три платья на свадьбе

https://static.news.ru/photo/0ea42198-dfb8-11ea-8877-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/katya_mtsitouridze

В минувшую субботу, 15 августа, Светлана Бондарчук официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Сергеем Харченко в Гагаринском ЗАГСе Москвы. Молодожёны устроили пышное торжество, на которое были приглашены многие российские знаменитости.

Так, среди прибывших гостей можно было заметить Ренату Литвинову с дочерью Ульяной, Матильду Шнурову, Екатерину Мцитуридзе, чету Юдашкиных и других звёзд, уточняет StarHit.

После торжественной части в Гагаринском ЗАГСе, невеста и жених отправились в ресторан Sixty, расположенный в башне «Федерация». Примечательно, что за весь день Бондарчук сменила три платья — последнее было специально подобрано для вечеринки.

Развлекать публику выступлениями стали Сергей Мазаев и Нино Нинидзе, которая прямо со сцены поздравила молодожёнов. Трогательным подарком для любимой стало исполнение песни «Новая любовь», которую спел сам Харченко под аплодисменты публики. Далее Бондарчук взяла букет невесты и бросила его незамужним дамам.

В заключении торжества жених и невеста разрезали двухъярусный торт. Затем Бондарчук и Харченко продолжили танцевать до самого утра.

Известно, что Светлана Бондарчук прожила с режиссёром Фёдором Бондарчуком более 20 лет. В 2016 году пара развелась. После этого бизнесвумен начала встречаться с фотографом Сергеем Табуновым, а уже через какое-то время у неё завязался роман с Сергеем Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Филипп Киркоров решил презентовать молодожёнам оригинальный подарок. Он опубликовал в социальной сети фото из галереи, на которой позирует с яркой картиной.