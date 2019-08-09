https://static.news.ru/photo/55f9e4fe-5037-11e9-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ivleevadaily

Телеведущая Настя Ивлеева, которая ещё несколько лет назад работала хостес в одном из петербургских ночных клубов, стала одним из самых самых узнаваемых и высокооплачиваемых блогеров.

Так, в прошлом году AgentShow принесло девушке 57,7 миллиона рублей. При этом ещё от 10 до 25 миллионов рублей в год Ивлеевой приносят рекламные посты в Instagram.

По доходам она уступает лишь Юрию Дудю. Его You-Tube-канал принёс в 2019 году почти 90 миллионов рублей.

При этом самым высокооплачиваемым блогером стал Валентин Петухов, выступающий под псевдонимом Wylsacom. Ему удалось заработать за год 173 миллиона рублей, пишет «СтарХит».

Ранее News.ru писал о том, что бывший участник группы «Челси» и экс-возлюбленный телеведущей Насти Ивлеевой Арсений Бородин рассказал, как помог прославиться блогеру из Ленинградской области. Певец познакомился с Ивлеевой в 2011 году в питерском клубе, где девушка работала официанткой. По его словам, она сразу же ему понравилась, и он позвал её с собой в Москву.