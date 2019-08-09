Телеведущая Настя Ивлеева, которая ещё несколько лет назад работала хостес в одном из петербургских ночных клубов, стала одним из самых самых узнаваемых и высокооплачиваемых блогеров.
Так, в прошлом году AgentShow принесло девушке 57,7 миллиона рублей. При этом ещё от 10 до 25 миллионов рублей в год Ивлеевой приносят рекламные посты в Instagram.
По доходам она уступает лишь Юрию Дудю. Его You-Tube-канал принёс в 2019 году почти 90 миллионов рублей.
При этом самым высокооплачиваемым блогером стал Валентин Петухов, выступающий под псевдонимом Wylsacom. Ему удалось заработать за год 173 миллиона рублей, пишет
Ранее News.ru писал о том, что бывший участник группы «Челси» и экс-возлюбленный телеведущей Насти Ивлеевой Арсений Бородин рассказал, как помог прославиться блогеру из Ленинградской области. Певец познакомился с Ивлеевой в 2011 году в питерском клубе, где девушка работала официанткой. По его словам, она сразу же ему понравилась, и он позвал её с собой в Москву.