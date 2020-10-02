Спортсмен MMA Лобов сказал, что не будет «лукавить» об отношениях с Зарой

https://static.news.ru/photo/cfe1f4ae-04fa-11eb-bee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боец смешанного стиля Артём Лобов впервые рассказал об отношениях с певицей Зарой, которая пригласила его на съёмки своего романтического клипа в Нью-Йорк. Лобов сказал, что «не хочет лукавить» и намерен «признаться».

Болельщики Лобова и поклонники Зары гадают: так ли случайно певица пригласила спортсмена на съёмки клипа на песню «Нравится», где пара сыграла возлюбленных. Сценарий клипа — очень романтический. Зара по поводу съёмок клипа сказала лишь, что он «пропитан светлыми чувствами» и призвала своих поклонников любить друг друга, сообщает «СтарХит».

Лобов же более подробно ответил на вопросы журналистов о том, что связывает его с Зарой.

Нужно слукавить, чтобы не признаться в том, что каждый мужчина с удовольствием бы хотел бы поговорить с ней, увидеть или поработать, — сказал он. Назвав 37-летнюю звезду «невероятно светлым человеком».

Как сообщал NEWS.ru, ранее ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на роман с певицей Зарой, заявив, что дал обещание выиграть очередной бой ради неё. Лобов опубликовал снимок трогательного прощания с певицей на вокзале в Нью-Йорке.

Артём Лобов, выступавший ранее в UFC, сейчас сражается в турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC. Статистика бойца в UFC при этом не так хороша: при 30 боях у него 15 поражений и лишь 13 побед.