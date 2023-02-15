«Споет каждый с улицы»: Соседов сравнил вокальные данные Загитовой и Zivert Соседов: Загитова спела не хуже Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Музыкальный дебют олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой нельзя назвать плохим, спортсменка спела не хуже певицы Zivert, заявил NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Он признался, что не заметил большой разницы в вокальных данных фигуристки и артистки. Однако Соседов считает, что подобные песни может исполнить «кто угодно» и «практически любой с улицы».

Я не заметил большой разницы в вокальных данных певицы Zivert и фигуристки Алины Загитовой. Учитывая, что Загитова фигуристка и олимпийская чемпионка, я не скажу, что это плохое исполнение, но это не хуже Zivert. Такие песни, какие поют сегодня, может спеть кто угодно, практически любой это сделает. По этому видео нельзя сказать, что Загитова спела плохо. Да и сама песня. Что там петь? Это не какая-та вокальная песня, не репертуар Уитни Хьюстон или Мэрайи Кэри. Такое споет каждый с улицы. Это разговор под музыку, вся мелодия на трех-четырех нотах, — подчеркнул Соседов

По мнению музыкального критика, если бы Загитова взяла песню из репертуара Полины Гагариной или Ларисы Долиной, тогда можно было говорить о вокальных данных как таковых.

Ранее Загитова исполнила вместе с Zivert песню Credo в ходе шоу «Влюбленные в фигурное катание». Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru назвал музыкальный дебют фигуристки блестящим. Он сообщил, что его абсолютно ничего не смутило в исполнении Загитовой.