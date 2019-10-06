https://static.news.ru/photo/22351582-e838-11e9-82df-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Создатель телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров предположил, что брак журналистки Ксении Собчак с режиссёром Константином Богомоловым не будет долговечным.

Просто она сильная и известная женщина. Попробуй уживись с такой звездой. Её жизнь — это пиар, — заявил продюсер в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

По его словам, многие уверены, что телеведущая пользуется «блатом», хотя это не так. Он подчеркнул, что у Собчак есть талант, а также самоирония, которая её выделяет.

Она живёт, как хочет. Она захотела выйти замуж и вышла. Захотела развестись и развелась, — подметил Комиссаров.

Ранее News.ru писал о том, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протодиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.