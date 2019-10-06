Создатель телепроекта «Дом-2» Валерий Комиссаров предположил, что брак журналистки Ксении Собчак с режиссёром Константином Богомоловым не будет долговечным.
Просто она сильная и известная женщина. Попробуй уживись с такой звездой. Её жизнь — это пиар, — заявил продюсер в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
По его словам, многие уверены, что телеведущая пользуется «блатом», хотя это не так. Он подчеркнул, что у Собчак есть талант, а также самоирония, которая её выделяет.
Она живёт, как хочет. Она захотела выйти замуж и вышла. Захотела развестись и развелась, — подметил Комиссаров.
Ранее News.ru писал о том, что православная общественность возмутилась шоу, которое телеведущая Ксения Собчак устроила из своей свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым. В частности, как заявил протодиакон Андрей Кураев, теперь храм Вознесения Господня, где когда-то венчался поэт Александр Пушкин, будет ассоциироваться с Собчак.
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