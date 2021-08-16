Соседов раскрыл условие своего участия в белорусском «X-факторе»

Музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл в беседе с NEWS.ru, что разногласия с организаторами белорусской версии талант-шоу «X-фактор» касались условий работы и «возможных ментальных ограничений», а не размера гонорара. Он подчеркнул, что является человеком «свободолюбивым и независимым», а подобные проекты «содержат определённые ограничения». Публицист примет участие в программе в качестве одного из членов жюри.

Но мне были даны колоссальные гарантии на самом высоком уровне. Меня здесь не ограничивают ни в каких мнениях и волеизъявлениях, касательно творческой стороны проекта, выбора участников, исполняемого репертуара и так далее. Что касается политики, то это шоу априори не касается этих вопросов, категорически! Это прописано в английской библии шоу, которую организаторы соблюдают неукоснительно. Более того, насколько я знаю, проект курируется и с английской стороны. Так что здесь всё по-европейски, — подчеркнул Соседов.

В июле в СМИ появилась информация, что Соседов отказался от судейства в «X-факторе» из-за того, что организаторы «вряд ли позволят отстаивать свою позицию». Тогда журналист признался, что для работы в таких условиях у него «не хватит здоровья и сил».

Накануне Соседов рассказал, что гонорары участников белорусской версии талант-шоу «X-фактор» «вовсе не заоблачные», в том числе и у российской певицы Ольги Бузовой. Он также назвал фейком прежнюю информацию о её вознаграждении за съёмки в программе. В СМИ называлась сумма около $0,5 млн (36,7 млн рублей).

Публицист отметил, что Бузова — очень общительный, скрупулёзный, дотошный и дисциплинированный в профессиональных вопросах человек, и назвал её «в какой-то степени русским вариантом Мадонны» — звезды американской и мировой сцены. Сейчас Бузова и Соседов участвуют в съёмках белорусской версии талант-шоу «X-фактор» в качестве членов жюри.