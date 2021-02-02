Соседов объяснил любовь женщин «забальзаковского» возраста к Михайлову

https://static.news.ru/photo/70da5b78-6561-11eb-a395-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Феноменальный успех певца Стаса Михайлова объясняется тем, что он очень точно понимает свою аудиторию и неизменно «попадает в цель». Об этом в разговоре с журналисткой Еленой Хангой рассказал известный российский музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, аудитория Михайлова — это женщины от 45 лет и старше. Как отметил критик, они имеют право на своего артиста и своего кумира. Однако Соседов не считает, что это забавно. Напротив, он назвал трагедией ситуацию, в которой дама «забальзаковского» возраста одинока, а певец Михайлов дарит ей надежду на то, что она — «самая лучшая».

Каждый артист должен погружать свою аудиторию в иллюзию счастья, заметил Соседов. Ведь люди приходят на концерты для того, чтобы получить эмоции, которых так не хватает в обычной жизни. Кроме того, они хотят получить ответы на личные вопросы.

Если нам не хватает любви, значит, мы хотим получить иллюзию любви. Пусть нам скажут, что нас любят, с помощью песен, голоса, энергии, мы поверим. Это говорит о том, что он большой артист, что ему доверяют, что он нашёл свою тему, — заявил критик в интервью, обнародованном на YouTube.

Как ранее передавал NEWS.ru, Моргенштерн не подходит для Евровидения, уверен Сергей Соседов.

Однако критик заметил, что певец сможет отправиться на конкурс через пять лет, если ещё будет интересен российской публике.