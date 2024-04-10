Даню Милохина просят объявить в розыск «Сорок сороков» просят объявить Милохина в розыск за уклонение от службы

Директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов обратился в Военный комиссариат Московской области с требованием объявить в розыск блогера Даню Милохина по причине уклонения от службы в армии, передает «Абзац». Он уверен, что Милохин не поставлен на учет по месту регистрации в Красногорске.

Милохин Данила Вячеславович уклоняется от постановки на воинский учет по месту регистрации в городе Красногорске. Прошу организовать розыск Милохина Данилы Вячеславовича 2001 года рождения с целью постановки на воинский учет, — говорится в обращении Солдатова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. По данным канала, сотрудники красногорского военкомата направили документ в подмосковный TikTok-хаус, где в последний раз был зарегистрирован юноша.

В предыдущий призыв забрать блогера в армию требовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, служба в армии позволит молодому тиктокеру на деле и с оружием в руках доказать верность и преданность родине. Глава Лиги безопасного интернета утверждает, что ранее Милохин не призывался на военную службу, однако никаких оснований для отсрочек у него нет.