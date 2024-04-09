Известному тиктокеру пришла повестка в армию Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Даня Милохин

Российскому блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, сотрудники красногорского военкомата направили документ в подмосковный TikTok-хаус, где в последний раз был зарегистрирован юноша.

При этом канал уточняет, что сейчас блогер проживает за пределами России, 22-летний тиктокер занимается боксом и снимает ролики из Таиланда.

Предыдущий раз Милохину отправляли повестку по адресу его прописки в Анапе. Тогда отец молодого человека сообщил, что его сын за границей, и отказался принимать документ под подпись. Сам Милохин рассказал, что испугался после прочтения информации о том, что военкомат объявил его в розыск.

После этого блогер заявлял, что готов вернуться в Россию, если вместо армии пойдет учиться в вуз. По его словам, в университете можно «тиктоки снимать».

Сейчас Милохин пробует себя в ММА. Он победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде профессионального боксерского поединка. 22-летний россиянин дебютировал в весовой категории до 70 кг на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Блогер вышел на ринг с российским флагом, поединок носил выставочный характер.