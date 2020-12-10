Солистки нового состава группы «ВИА ГРА» назвали главную фишку Меладзе

Гениальность — главная фишка Константина Меладзе, сказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru солистка группы «ВИА ГРА» Ульяна Синецкая.
Костя — гениальный музыкант, и этим все сказано. Но, это не главная его черта. Прежде всего — он прекрасный человек. Нам повезло быть рядом с таким большим мастером, — сказала Синецкая.
Другая солистка Ксения Попова согласилась с коллегой.
Его композиции знает и исполнит любой человек. Разве есть сомнения, что он уникален? — добавила Попова.
В ноябре Меладзе представил новый состав группы. К рыженькой Синецкой присоединились блондинка Попова и брюнетка София Тарасова, писал NEWS.ru.
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