Солистки нового состава группы «ВИА ГРА» назвали главную фишку Меладзе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Ирина Безрукова призналась, что хотела свести счёты с жизнью после трагической гибели своего сына Андрея Ливанова, но не смогла этого сделать, так как сын точно не одобрил бы такой поступок.

По словам актрисы, после похорон сына для неё настало самое тяжёлое время. Глубокая депрессия длилась несколько месяцев, и Безрукову стали посещать страшные мысли о самоубийстве. Она полагала, что ей «больше...