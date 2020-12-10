«ВИА ГРА»: в XXI веке сексуальность не в фигуре, а в интеллекте

В 2020 году группа «ВИА ГРА» празднует 20-летие. В 2010 году коллектив на свой первый большой юбилей устроил сразу два грандиозных шоу — в Киеве и Москве, где на одну сцену вышли все солистки трио, включая и так называемый золотой состав.

Но в этом году от шумных вечеринок и пышных концертов пришлось отказаться из-за мировой пандемии, но Константин Меладзе не оставил поклонников без подарка и представил обновлённый состав группы. Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова презентовали первый трек — «Рикошет».

Что нового привнесли девушки в старые хиты группы? Как они сработались? Какая фишка есть у Константина Меладзе? В чём секрет сексуальности коллектива? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью NEWS.ru ответили солистки группы «ВИА ГРА».

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Старые песни, новые голоса: будут ли звучать известные хиты группы?

— Вы — новый состав группы. Её по праву можно назвать культовой. Каково это быть частью такого масштабного проекта?

София: Очень ответственно и волнительно, но меня невероятно вдохновляет тот факт, что теперь я имею возможность доносить свои мысли и чувства гораздо большему количеству слушателей. Дарить людям эмоции благодаря своему голосу — это наша главная задача. Ведь вершить историю легендарной группы в союзе с очень талантливыми людьми и работать с гением в свои 19 лет — это просто безумие.

Ксения: Это очень волнительно и даже немного страшно! (Смеётся) Я счастлива, что состою в таком крутом составе и работаю с такими талантливыми людьми. И скажу по секрету, считаю наш состав особенным.

Ульяна: Когда в определённый момент своей жизни ты получаешь большой шанс, к которому так долго шёл, единственное, что важно, — не упустить его. Нам с девочками оказан огромный кредит доверия от самого влиятельного композитора современности. Это большая ответственность и колоссальный, очень ценный опыт. Говоря другими словами, мы счастливы быть здесь и сейчас.

— Любой состав группы исполняет не только новые песни, но и уже ставшие классикой. Внесли ли вы что-то от себя в уже известные композиции?

София: Конечно. Каждая из нас вносит свою лепту в уже существующие хиты, как минимум своим индивидуальным красивым тембром. Благодаря чему и получается свежее звучание.

Ксения: Когда мы начали работать со старым материалом, произошла, как по мне, магия — и старые песни зазвучали по-новому.

Ульяна: Константин очень тонко чувствует женскую душу, благодаря этому в его музыке мы легко находим себя. Мы честны перед зрителем, поэтому песни звучат искренне и каждый раз по-новому.

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Женский коллектив и Константин Меладзе: как сработались девушки?

— Какие сложились отношения в группе? Как работается в чисто женском коллективе?

Ксения: Безумно переживала, какие будут девочки, скажу честно! Но тут при каждой нашей встрече моя улыбка не сходит с лица. Царит любовь, понимание, творчество, юмор — все самые позитивные эмоции. Девчонки прекрасны.

София: Мне очень повезло с такими талантливыми коллегами. У нас общее видение того, как должна выглядеть и звучать «ВИА ГРА» версии 2020. Мы движемся в одном направлении, и каждая помогает, подсказывает и направляет другую. И, хотя коллектив женский, у нас нет конфликтов.

Ульяна: Успех любого дела зависит от взаимной поддержки. У нас много общих интересов. София и Ксюша — добрые и действительно талантливые люди. Нам очень комфортно вместе.

— Вы до группы участвовали в крупных музыкальных телевизионных конкурсах. Становятся ли они площадкой для большой карьеры? Или это больше шоу для ТВ?

Ксения: Я благодарна каждому шоу за друзей, но не больше! «Шоу» — одно название чего стоит!

София: Это правда. К большому сожалению, лишь единицам удаётся использовать эти проекты в качестве толчка в большую и успешную карьеру.

Ульяна: Безусловно, хороший опыт и возможность узнать талантливых людей. Подобные проекты не сделают из тебя профессионального артиста, но могут дать нужный старт. Когда-то я таким образом познакомилась с Константином и он поверил в меня.

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— Каково, кстати, работать с Константином Меладзе? По вашему мнению, в чём его фишка?

Ульяна: Костя — гениальный музыкант, и этим всё сказано. Но это не главная его черта. Прежде всего — он прекрасный человек. Нам повезло быть рядом с таким большим мастером.

Ксения: Его композиции знает и исполнит любой человек. Разве есть сомнения, что он уникален? Я, наверное, на каждый вопрос буду отвечать «я счастлива», потому что невозможно по-другому. (Смеётся)

«А больно стало мне»: как проходили съёмки клипа «Рикошет»

— Вышел клип на вашу новую песню «Рикошет». Как проходили съёмки? Вы научились играть в бейсбол, брали ли уроки, или это хорошая актёрская игра?

София: За неделю до съёмок нам прислали около 10 ссылок на видео, где рассказываются правила игры. Затем у нас были тренировки по бейсболу, а точнее, мы обучались именно правильным подачам и броскам. Этот вид спорта действительно очень эффектный и достаточно сексуальный, потому было очень важно, чтобы все движения были чёткими и правильными.

Ксения: Это было не так легко, как кажется. С утра пораньше — на поле. И отрабатывать стойки, махи и броски.

— А что со съёмок запомнилось больше всего?

Ульяна: Момент, когда мы сидим в кабриолете под проливным дождём. Этот кадр мы снимали в конце съёмочного дня, приблизительно на 25-м часу. Вода была жутко холодной, но это того стоило. Получилось потрясающе.

Попытка № 20: новый состав будет покорять интеллектом, а не фигурами?

— Составы группы «ВИА ГРА» часто обновляются, в этом специфика трио. Мы всегда видим молодых девушек. За 20 лет существования группы только единицам удалось построить успешную сольную карьеру после ухода из коллектива. Хотя, наверное, рано об этом говорить, но не боитесь ли вы потерять себя и свой творческий путь после ухода из группы?

София: Никто из нас сейчас об этом не думает, поверьте. Мы горим делом и только в начале пути.

Ульяна: Не хочу думать о том, что будет потом. И равнять себя по кому-то — тоже не в моих правилах. У каждого свой путь. Уверена, что выбрала правильную тропу к тому, чтобы быть счастливой на сцене.

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— Вы на сцене и в жизни — это разные люди?

Ксения: Нас никто не просит меняться, молчать, кардинально менять себя и так далее. Сейчас наша особенность в том, что мы настоящие.

— Группа «ВИА ГРА» будет актуальна всегда?

Ксения: Конечно. Мы — новые, мы — другие, и мы ещё покажем, что можем!

София: 100%. И мы постараемся доказать это. Каждый состав — это индивидуальная энергия.

Ульяна: Эта группа так долго объединяет разные поколения людей благодаря одному рецепту. Его главные ингредиенты — красота стихов и мелодий Константина Меладзе. Это гораздо сильнее любых быстротечных трендов.

— В чём секрет вашей сексуальности?

София: Смешение и верная пропорция моей внутренней силы и дерзости с простотой и естественностью.

Ксения: В юморе, простоте, интеллекте. Сейчас в XXI веке сексуальность — это не длина волос, не фигура, а внутренний мир человека. Если ты пустая внутри, то, условно, грудь не поможет.

Ульяна: В гармонии с собой, наверное. Точно не знаю, со стороны виднее. (Смеётся)

— Какое пожелание вы хотели бы дать вашим поклонникам перед Новым, 2021 годом?

София: Вдохновения на большие свершения! Пусть 2021-й для каждого станет необъятным полем для новых успехов и взлётов! Помните, что совершенству нет предела, главное — это рост и развитие на дороге к цели. Кайф в самом пути!

Ксения: Верьте в мечту, верьте в себя, не слушайте никого! Идите к цели, творите, любите и мечтайте! Оставайтесь людьми, ведь сейчас нашему миру так нужна светлая сторона. Добро, понимание и человечность!

Ульяна: Верьте в себя и не падайте духом. Что бы ни случилось. Впереди нас ждёт целая жизнь, наполненная счастливыми моментами. Помните об этом! Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!