Константин Меладзе показал новых солисток группы «ВИА Гра»

https://static.news.ru/photo/787c4010-20da-11eb-aee9-fa163e074e61_660.jpg Константин Меладзе Фото: meladzemusic/instagram.com

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра». Девушек, по-прежнему три, но двух из них зрители увидели впервые.

Презентация состоялась в эфире шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

В версии 2020 года коллектив представляют 24-летняя Ульяна Синецкая, которая в составе группы с 2018 года, её ровесница украинская певица Ксения Попова, а самой юной участницей стала 19-летняя София Тарасова, которая, как отметил Меладзе, годится ему во внучки.

Продюсер признался, что 20 лет назад, когда впервые представил публике коллектив «ВИА Гра», он не рассчитывал на длительный проект. Это был эксперимент максимум на четыре года. Однако потом он увлёкся настолько, что одна из солисток Вера Брежнева стала его женой.

Причина такого долголетия группы в том, что я постоянно меняю составы. И этот момент, когда в группу приходят новые люди, — это самый интересный, самый обнадёживающий, самый драйвовый период, где я подпитываюсь новыми идеями, — рассказал Меладзе.

Он отметил, что поначалу отбирал девушек по хореографическим данным, но потом стал больше внимания обращать на вокал. В финале выпуска новые солистки продемонстрировали своё мастерство.

23 октября, как писал NEWS.ru, «ВИА Гра» представила публике новый трек под названием «Рикошет». При этом продюсер не показал, кто её поёт. Незадолго до этого группу покинула Ольга Меганская, а до этого из коллектива ушла Эрика Герцег.