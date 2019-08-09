https://static.news.ru/photo/e444c144-ba3f-11e9-a370-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару, отказавшаяся выступать в России после ухудшения отношений между двумя странами, приняла решение возобновить концертную деятельность и приехать на международный музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи.

Певицу уговорил выступить организатор мероприятия и её давний друг — композитор Игорь Крутой.

Концертный директор Ротару Сергей Лавров подтвердил, что артистка приедет в Сочи, а также планирует выступить в Ростове, Краснодаре и других российских городах.

По данным «Комсомольской правды» , 72-летняя артистка приняла решение отказаться от поездок в Россию, так как опасалась мести украинских радикалов, которые могли навредить её семье. Из-за отказа от гастролей артистка потеряла большую часть заработка, так как в основном выступала в России.

Ранее News.ru писал о том, что стоимость одного выступления украинской певицы Софии Ротару в декабре составила €100 тыс., а на праздники ценник и вовсе увеличивается вдвое. Подобные цены оказались неподъёмными даже для самых преданных и состоятельных фанатов исполнительницы на Украине. Впрочем, Ротару нашла себе «пристанище» в Казахстане, на который она променяла Россию, в частности «Песню года».