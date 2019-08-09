Украинская певица София Ротару, отказавшаяся выступать в России после ухудшения отношений между двумя странами, приняла решение возобновить концертную деятельность и приехать на международный музыкальный конкурс «Новая волна» в Сочи.
Певицу уговорил выступить организатор мероприятия и её давний друг — композитор Игорь Крутой.
Концертный директор Ротару Сергей Лавров подтвердил, что артистка приедет в Сочи, а также планирует выступить в Ростове, Краснодаре и других российских городах.
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Ранее News.ru писал о том, что стоимость одного выступления украинской певицы Софии Ротару в декабре составила €100 тыс., а на праздники ценник и вовсе увеличивается вдвое. Подобные цены оказались неподъёмными даже для самых преданных и состоятельных фанатов исполнительницы на Украине. Впрочем, Ротару нашла себе «пристанище» в Казахстане, на который она променяла Россию, в частности «Песню года».