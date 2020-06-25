Собчак высказалась о разводе Асмус и Харламова, и слухах о любовнице комика

https://static.news.ru/photo/22763c2e-b68c-11ea-b708-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о возлюбленной комика Гарика Харламова на фоне его развода с актрисой Кристиной Асмус. Она отметила, что ей нравится версия о том, что некая Ксюша разрушила брак Асмус и Харламова.

А мне лично версия, что некая Ксюша, хоть и не я, понравилась, — привели слова Ксении Собчак на портале KP.ru.

Ранее участница шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram сообщение, что Гарик Харламов весь период самоизоляции смотрел «Уральские пельмени» и «понял, что думает только о Ксюше».

После того, как Гарик Харламов сделал репост сообщения Ксении Корневой на своей странице, появились слухи об их возможной связи.

Однако комик опроверг эти слухи и сообщил подписчикам, что «смотрел весь карантин Губку Боба и думал только об их капитане», писал NEWS.ru ранее.

Актриса Ксения Корнева решила прокомментировать ответ Гарика Харламова и сообщила, что развод — дело нелёгкое. Участница шоу «Уральские пельмени» также пошутила, что, если бы она снималась в «Губке Бобе», то у неё «был бы шанс».