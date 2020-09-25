Собчак вслед за любовницей Тарзана записала едкий ролик в адрес Королёвой

https://static.news.ru/photo/ac678f4c-ff8d-11ea-82b2-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак последовала примеру любовницы Тарзана — актрисы Анастасии Шульженко — и записала язвительный ролик в адрес Наташи Королёвой. Клип-пародию на песню «Синие лебеди» ведущая показала в свежем выпуске программы на своём YouTube-канале.

Собчак нарядилась в тёмный парик и спела про предательства мужчин. В нецензурной форме экс-ведущая «Дома-2» описала интимные отношения Сергея Глушко с безвестной до сегодняшней поры актрисой из Краснодара. Собчак отметила, что сильно сомневается в признаниях танцора.

Спали, пока меня нет, хоть бы фикус мой там поливали, — напевает в клипе экс-кандидат в президенты России.

Предмет влечения Тарзана Собчак называет бездарностью, а Наташе Королёвой поёт фразу, что «она не одна».

Интересно, что любовница Тарзана Анастасия Шульженко одна из первых посмотрела клип светской львицы и рассыпалась в комплиментах. «Бездарность» поблагодарила телеведущую за «юмор, иронию, поднятое настроение и улыбку».

Первый раз за долгое время смеялась от души. Спасибо за поддержку, — польстила малоизвестная актриса мастодонту шоубиза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасия Шульженко, которая с некоторых пор считается любовницей Тарзана, записала ролик под песню Наташи Королёвой «Красная помада». Молодая актриса из Краснодара высмеяла фразы Тарзана, прозвучавшие в его видеообращении.