Любовница Тарзана высмеяла танцора в ролике под песню Наташи Королёвой

https://static.news.ru/photo/3d25504a-fedb-11ea-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анастасия Шульженко, которая с некоторых пор считается любовницей Тарзана, записала ролик под песню Наташи Королёвой «Красная помада». Молодая актриса из Краснодара высмеяла фразы Тарзана, прозвучавшие в его видеообращении.

Девушка в саркастичном тоне как бы отвечает на каждую из них, объясняя истинный смысл сказанного. Всё это время на фоне звучит песня Наташи Королёвой «Красная помада»..

Ролик любовница Тарзана разместила в Instagram. К слову, девушка не упускает возможности как рассказать подробности романа с мужем известной певицы, так и поддеть супругов по любому поводу. Молодая актриса очень обижена на Тарзана, который оставил её ради жены.

Шульженко всё время посвящает бывшему любовнику и его жене посты и оставляет зашифрованные послания. Интересно, что в этот раз подписчики полностью поддержали актрису. Они не только посмеялись над «глупостями Серёжи», но и назвали его «актёром без Оскара».

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Наташа Королёва, оказавшаяся в центре скандала из-за «измены Тарзана», получила новый удар. Певица осталась без гонорара за концерт, который должен был состояться в Подмосковье.