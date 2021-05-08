Собчак призвала заменить парад Победы израильской традицией

https://static.news.ru/photo/17d0f7be-b0b4-11eb-9ea8-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила в своём Telegram-канале, что испытывает странные чувства, когда улицы Москвы перекрываются для подготовки к параду Победы. Журналистка отметила, что для неё День Победы — это «день памяти и скорби», а не демонстрация оружия. В качестве примера она привела традиции в Израиле, где в апреле на День Катастрофы, когда вспоминают евреев, погибших во время Второй мировой войны, по всей стране звучат сирены и встают машины на дорогах, улицы затихают, люди выходят во дворы и молча стоят две минуты.

Мои друзья, ставшие свидетелями этого, навсегда запомнили эти сильнейшие эмоции и звук, напоминающий о жути и кошмаре войны, о бомбардировках и смерти <...>. И ещё, конечно, я точно не хочу, чтобы тратились огромные деньги на поздравления ветеранов в тиктоках. Поздравлять в этот день надо либо искренне, либо никак, — отметила звезда.

Накануне певица Валерия обратилась к ветеранам Великой Отечественной войны и поздравила их с Днём Победы. По её словам, она с каждым годом всё острее чувствует важность этого события и особенный вклад фронтовиков в победу. По мнению Валерии, такие переживания связаны с тем, что сегодня у неё есть дети, которые находятся в таком возрасте, в каком ветераны уходили на фронт.

Свои поздравления участникам Великой Отечественной войны также записали модельер Валентин Юдашкин и певцы Валерий Сюткин и Олег Газманов.

Ранее поздравление с Днём Победы опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта и певица Ольга Бузова. В её глазах, судя по кадрам, стоят слёзы. На фоне метроном отсчитывает минуту молчания во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве.