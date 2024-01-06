Собчак подтвердила отъезд Ивлеевой из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Анастасия Ивлеева, попавшая в скандал из-за своей вечеринки в стиле almost naked, уехала за границу, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале. По ее словам, блогер опасается последствий.

При этом Собчак не уточнила, в какой именно стране сейчас находится Ивлеева. До этого Telegram-канала «Небожена», писал, что блогер после «голой» вечеринки приняла решение на время переехать в Дубай. Отмечалось, что девушка планирует вернуться через несколько месяцев. При этом военный корреспондент Евгений Лисицын выяснил, что блогер после отъезда из России «обратного билета не взяла».

29 декабря Лефортовский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей Анастасии Ивлеевой за организацию «голой» вечеринки в клубе Mutabor. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

В январе Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» узнал, что полиция сочла костюм рэпера Vacio, явившегося на тусовку в одном носке на гениталиях, пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и ЛГБТ-движения (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). В отношении него и Ивлеевой планируется возбудить более серьезное дело по экстремистской статье.

6 января стало известно, что Vacio после отбытия административного ареста был повторно задержан сразу после выхода из спецприемника. Ему снова вменяют мелкое хулиганство. До этого он уже выплачивал штраф в размере 200 тысяч рублей.