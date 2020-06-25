Собчак подаёт в суд на немецкое издание за обвинение в расизме

https://static.news.ru/photo/d6223d26-b688-11ea-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак заявила о своём намерении судиться с изданием Business insider. Она собирается привлечь его к ответственности за клевету из-за статьи под названием «Посол российского бренда Audi назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми».

Ведущая заявила, что сказанное в материале — прямая ложь и она будет требовать от издания извинений за необоснованные обвинения.

Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием, — разъяснила свою позицию Собчак.

Также она подчеркнула , что для неё главные ценности — это жизнь, свобода и частная собственность, заявив, что её праволиберальные взгляды в современном «стремительно левеющем» обществе уже, вероятно, вне закона.

Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне, — резюмировала ведущая.

В указанной статье Собчак сравнили с дочерью американского президента Иванкой Трамп и напомнили, что она уже на протяжении восьми лет является амбассадором Audi в России. Поводом к публикации послужили посты российской ведущей в Instagram, в которых она, в частности, критикует протестующих против расизма, грабящих магазины в США.

Те, кто сумел осознать, что для успеха нужно (много работать. — NEWS.ru), давно стали уже условными Наоми Кэмпбелл, Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости, — цитирует Собчак издание.

Информация о том, что компания Audi разорвала рекламное сотрудничество с Собчак, появилась в немецкой прессе 24 июня.

Как писал NEWS.ru ранее, в концерне Audi сочли некоторые высказывания Собчак расистскими. Представитель бренда Вернер Нойхольд заявил, что Audi решительно отвергает любые формы расизма и дискриминации, так как это несовместимо с его корпоративной культурой.