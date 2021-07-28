Собчак опубликовала свадебное фото с Верником

Журналистка в тёплых словах выразила своё отношение к её близкому другу Игорю Вернику и отметила, что их с актёром «крепче чем любовь связала алчность». Собчак добавила, что Верник — «лучший партнёр по праздникам и корпоративам», упомянув, что они вместе прошли через многие поездки, перелёты и праздники.
Ранее муж Ксении Собчак, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, рассказал, как изменилась его жизнь после знакомства с журналисткой, и назвал размер своей зарплаты.