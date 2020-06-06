СМИ узнали, сколько стоит недвижимость российских звёзд эстрады за рубежом

https://static.news.ru/photo/26cfe0c6-a896-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: valera_leontiev/instagram.com

Некоторые звёзды российского шоу-бизнеса в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, предпочли полностью самоизолироваться. Однако некоторые сделали это не на родине, а в своих владениях за рубежом.

Так, например, поступил Валерий Леонтьев. Он переживает эпидемию в особняке в Майами, пишет Teleprogramma.pro. По данным журналистов, площадь его дома составляет 350 квадратных метров. В нём есть не только бассейн, но и сауна, а также сад, где можно подышать солёным воздухом у океана.

Стоит такой дом около $4 млн, и он не единственный у музыканта на атлантическом побережье. Второй особняк Леонтьев сдаёт в аренду, эта недвижимость оценивается в $2 млн.

Издание утверждает, что самоизолировалась со своей семьёй в Майами и Кристина Орбакайте. Окна её квартиры также выходят на океан. Неподалёку есть частный пляж, теннисный корт и бассейн. Стоит такое комфортное жильё около $3 млн.

Кстати, в Майами есть дом и у Филиппа Киркорова, он оценивается в сумму около $4,5 млн, отмечают журналисты.

Немало российских звёзд имеют недешёвые квадратные метры в Испании, Болгарии или поближе к родине — в Латвии. Например, в Юрмале просторный дом есть у Сергея Светлакова, но у большинства артистов там апартаменты. Квартиры на балтийском побережье есть у Валерия Сюткина, Леонида Агутина, Ларисы Долиной, Бориса Моисеева и других.

Стандартная квартира площадью 80 квадратных метров в элитном доме стоит порядка €300 тысяч, отмечает издание.

Во всех случаях есть ещё траты в качестве налога на имущество и на содержание жилья, когда оно простаивает без хозяев.

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