СМИ узнали, сколько стоит недвижимость российских звёзд эстрады за рубежом

Некоторые звёзды российского шоу-бизнеса в период ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, предпочли полностью самоизолироваться. Однако некоторые сделали это не на родине, а в своих владениях за рубежом.
Так, например, поступил Валерий Леонтьев. Он переживает эпидемию в особняке в Майами,
Стоит такой дом около $4 млн, и он не единственный у музыканта на атлантическом побережье. Второй особняк Леонтьев сдаёт в аренду, эта недвижимость оценивается в $2 млн.
Издание утверждает, что самоизолировалась со своей семьёй в Майами и Кристина Орбакайте. Окна её квартиры также выходят на океан. Неподалёку есть частный пляж, теннисный корт и бассейн. Стоит такое комфортное жильё около $3 млн.
Кстати, в Майами есть дом и у Филиппа Киркорова, он оценивается в сумму около $4,5 млн,
Немало российских звёзд имеют недешёвые квадратные метры в Испании, Болгарии или поближе к родине — в Латвии. Например, в Юрмале просторный дом есть у Сергея Светлакова, но у большинства артистов там апартаменты. Квартиры на балтийском побережье есть у Валерия Сюткина, Леонида Агутина, Ларисы Долиной, Бориса Моисеева и других.
Стандартная квартира площадью 80 квадратных метров в элитном доме стоит порядка €300 тысяч, отмечает издание.
Во всех случаях есть ещё траты в качестве налога на имущество и на содержание жилья, когда оно простаивает без хозяев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова решила продать жильё, оставленное певцом их детям. Ивану и Артемию предназначалась трёхкомнатная квартира в «сталинке» в Пресненском районе Москвы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен