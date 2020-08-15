СМИ узнали, где похоронят Валентину Легкоступову

https://static.news.ru/photo/d77259d4-de8f-11ea-a940-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Валентину Легкоступову могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Не исключено, что звезда будет покоиться рядом с другими знаменитыми артистами.

Однако, официальной информации на этот счёт нет, Легкоступову могут похоронить и на других столичных престижных кладбищах, например, Троекуровском, рассказал близкий к окружению певицы человек.

Несколько лет назад у Новодевичьего кладбища появился филиал — новая территория Кунцевского погоста, где хоронят не только первых лиц государства, но и заслуженных деятелей культуры, — цитирует собеседника Nation News.

Певица Валентина Легкоступова умерла в возрасте 54 года 14 августа. В июле она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила о причастности к смертиартистки её супруга Юрия Фирсова. В версию, что Легкоступова получила черепно-мозговую травму при падении, поверить невозможно, считает Зарубина.