«Абсолютный ад»: Манучаров раскритиковал «голубые огоньки»

https://static.news.ru/photo/861abd0e-5362-11eb-9865-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Актёр Вячеслав Манучаров обрушился с критикой на «голубые огоньки». По мнению артиста, такие программы уже никому не интересны, а ему самому стыдно за участие в одном и таких шоу.

По мнению 39-летнего Манучарова, раньше участие в таких программах было почётным, а сами они были куда смешнее и интереснее.

Это абсолютный ад. Я застал то телевидение, когда создавался фастфуд, который сейчас показывается. Тогда «Голубой огонёк» имел совершенно другой смысл. Появится на шоу в 2000-х было почётно, это символизировало, что ты в тренде, был признак успешности. Звали артистов, которые продавались и покупались. Сегодня это смесь дерьма и пара, — сказал актёр на YouTube-канале Елены Ханги.

Примечательно, что Манучаров сам не раз участвовал в таких шоу и даже в этом году, однако ему «стыдно об этом говорить». По словам артиста, он приехал на съёмки «Голубого огонька», «записал номер, получил колоссальное удовольствие. Потом посмотрел одним глазом на перформанс в новогоднюю ночь и стало стыдновато».

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак рассказала в социальной сети, что её сын Платон узнал новое слово, посмотрев новогоднюю развлекательную программу, сообщал NEWS.ru.